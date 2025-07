Vorfahrt missachtet – Autofahrer übersieht E-Bike

BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag wurde ein 62-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Mann war gegen 13:35 Uhr auf seinem Pedelec in der GARTENSTRASSE unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem SUV kam. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Pkw-Fahrer.

Der Radfahrer fuhr in Richtung GOETHESTRASSE, als ein 41-jähriger Autofahrer vom Parkplatz einer Metzgerei auf die Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er den von links kommenden Fahrradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer auf die Motorhaube des SUVs geschleudert wurde. Glücklicherweise trug der 62-Jährige einen Fahrradhelm, sodass schwerere Kopfverletzungen verhindert wurden. Er erlitt lediglich leichtere Verletzungen am Bein und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Pedelec des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am SUV entstand lediglich leichter Sachschaden. Insgesamt wird der entstandene Gesamtschaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion BAD NEUSTADT übernahm die Ermittlungen vor Ort.