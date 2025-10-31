Vorfahrt missachtet – Fahrradfahrer verletzt
BURKARDROTH / LKR. BAD KISSINGEN – Am Donnerstagabend, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B 286 zu einem Verkehrsunfall, weil eine 37-jährige PKW-Fahrerin die Vorfahrt eines Radfahrers missachtete. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Die 37-jährige Deutsche fuhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße 15 von Stangenroth und wollte an der Einmündung zur B 286 nach links abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Fahrradfahrer, der aus Richtung Poppenroth kam, und stieß mit ihm zusammen.
Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an Fahrrad und PKW wird auf circa $5.000$ Euro geschätzt. Die Bad Kissinger Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!