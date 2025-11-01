Auto IU
Vorfahrt missachtet. Lkw-Fahrer übersieht Pkw-Gespann
IPHOFEN / LKRS. KITZINGEN – Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich an der B8 bei Iphofen ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW-Gespann, bei dem ein Gesamtschaden von rund $10.000$ Euro entstand.
Der 55-jährige LKW-Fahrer beabsichtigte, von Rödelsee kommend nach links auf die B8 in Richtung Markt Einersheim einzubiegen. Dabei übersah er ein aus Richtung Mainbernheim kommendes PKW-Gespann, das bereits eingeordnet war, um nach links in Richtung Rödelsee abzubiegen. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
