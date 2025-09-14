Vorfahrt missachtet – mehrere Verletzte
HOLZKIRCHEN – Am Samstagabend ereignete sich in Holzkirchen ein Verkehrsunfall zwischen einem Kia und einem Skoda, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden. Der Kia-Fahrer missachtete die Vorfahrt, wodurch es zu der Kollision kam. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.
Der Unfall passierte um 18:30 Uhr, als ein 56-jähriger Kia-Fahrer aus Holzkirchen kommend von der alten Würzburger Straße nach links auf die Staatsstraße 2310 einbog. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda zusammen, in dem sich fünf Personen befanden. Während der Kia-Fahrer unverletzt blieb, erlitten alle Insassen des Skoda leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Holzkirchen, Wüstenzell, Uettingen und Remlingen waren zur Unterstützung im Einsatz. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise. Diese können telefonisch unter 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de übermittelt werden.
