Vorfahrt missachtet: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochabend in Lengfurt. Ein 70-jähriger Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 70-Jähriger aus dem Landkreis Ahrweiler gegen 17:00 Uhr mit seinem Pedelec die Spessartstraße in nordwestliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Bert-Brecht-Straße übersah er offenbar den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß, wobei der 70-Jährige von seinem Fahrrad stürzte und sich eine Unterschenkelfraktur, sowie eine Kopfverletzung zuzog. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Unglücklicherweise war der Mann ohne einen Fahrradhelm unterwegs, welcher vermutlich hätte schlimmeres verhindern können.

#KopfEntscheindung – Mit dieser Präventionskampagne möchte die unterfränkische Polizei mehr Fahrradfahrer motivieren, einen Fahrradhelm zu tragen.