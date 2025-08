Vorfahrt missachtet – Schwerer Unfall in Fladungen

FLADUNGEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Donnerstagabend missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt eines anderen. Daraufhin kam es auf der B285 zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Ein Pkw überschlug sich. Eine Person wurde leicht verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Skoda-Fahrer die Landstraße von Hausen auf die B285. Dort regeln Verkehrsschilder die Vorfahrtslage. Der Fahrer des Skoda hätte demnach dem von links kommendem Verkehr Vorfahrt gewähren müssen. Der Mann übersah jedoch eine 28-jährige Frau in ihrem herannahenden SUV wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Daraufhin überschlug sich der SUV der 28-Jährigen und schleuderte gegen einen auf der B285 von Heufurt nach Fladungen fahrenden Kleinwagen. Die 52-jährige Fahrerin blieb ebenso unverletzt wie der Unfallverursacher. Die Fahrerin des SUV erlitt leichtere Verletzungen. Im weiteren Verlauf wurde diese in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf circa 17.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die Mellrichstädter Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.