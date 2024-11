Vorfahrt missachtet und geflüchtet – Polizei sucht Unfallverursacherin und Zeugen

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines grauen Pkw beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyota missachtete. Während die Toyota-Fahrerin noch rechtzeitig bremsen konnte, musste der Fahrer eines nachfolgenden VW Polo ausweichen und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage.

Laut Zeugenaussagen ereignete sich der Vorfall gegen 17:20 Uhr, als der graue Pkw von der Staatsstraße 2309 nach links in die Dammsfeldstraße abbog. Die Fahrerin des grauen Fahrzeugs hielt zunächst kurz in der Dammsfeldstraße an, stieg aus und blickte in Richtung Unfallstelle, setzte jedoch anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise zu dem Vorfall oder zur flüchtigen Fahrerin nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



powered by Newsallianz Schweinfurt