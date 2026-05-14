Auto IU

Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Sondheim vor der Rhön

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026
Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Sondheim vor der Rhön
Bild von succo auf Pixabay
Eisgeliebt

SONDHEIM VOR DER RHÖN – Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Nordheimer Straße und der Straße „Hintertor“ ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Der Unfall geschah gegen 15:10 Uhr, als die Vorfahrtsregelung an der innerörtlichen Kreuzung missachtet wurde.

Senior übersieht vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Ein 85-jähriger Mann war mit seinem Renault Megane auf der Nordheimer Straße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Straße „Hintertor“ passierte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 33-jährigen Frau. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Das könnte Dich auch interessieren:

DIE MUSST DU HABEN: Adidas Unisex Adilette Aqua-Slides – Sportstimmung trifft auf Livestyle

Hol dir den ultimativen Klassiker für dein Badevergnügen und deine Freizeit direkt nach Hause. Die adidas Unisex Adilette Aqua Slides vereinen funktionales Design mit dem ikonischen Style der drei Streifen und bieten dir nach dem Sport oder im Alltag genau die Entspannung, die deine Füße verdienen.

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Verletzungen und hoher Sachschaden

Durch den Aufprall erlitt der 85-jährige Senior leichte Verletzungen; er gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die 33-jährige Autofahrerin blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt wird. Da beide Pkw massiv beschädigt wurden, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rechtliche Konsequenzen

Die Polizeiinspektion Mellrichstadt übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Gegen den 85-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Mai 2026Letztes Update 14. Mai 2026

Mehr

Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus

Energie für den Notfall: Landkreis Haßberge liefert Solaranlage an ukrainisches Krankenhaus

14. Mai 2026
Kollision auf der B19: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Abbiegeunfall

Kollision auf der B19: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Abbiegeunfall

14. Mai 2026
Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

Einbruch in Mainfränkische Werkstätten: Hoher Sachschaden bei geringer Beute

14. Mai 2026
Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B469: Drei Verletzte bei Miltenberg

14. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)