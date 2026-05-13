Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß in Sondheim vor der Rhön
SONDHEIM VOR DER RHÖN – Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Nordheimer Straße und der Straße „Hintertor“ ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.
Der Unfall geschah gegen 15:10 Uhr, als die Vorfahrtsregelung an der innerörtlichen Kreuzung missachtet wurde.
Senior übersieht vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug
Ein 85-jähriger Mann war mit seinem Renault Megane auf der Nordheimer Straße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Straße „Hintertor“ passierte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 33-jährigen Frau. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Verletzungen und hoher Sachschaden
Durch den Aufprall erlitt der 85-jährige Senior leichte Verletzungen; er gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die 33-jährige Autofahrerin blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt wird. Da beide Pkw massiv beschädigt wurden, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden.
Rechtliche Konsequenzen
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Gegen den 85-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
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