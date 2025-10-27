Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall – 15.000 Euro Schaden
PRICHSENSTADT – Am vergangenen Samstag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Kreisstraßen K 10 und K 45 bei Prichsenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden.
Der Unfall ereignete sich, als der Fahrer eines PKW, der auf der Kreisstraße 45 von Laub in südlicher Richtung fuhr und Vorfahrt hätte gewähren müssen (Zeichen 205), aus bislang ungeklärter Ursache in den Einmündungsbereich einfuhr. Dort kollidierte er frontal mit dem PKW eines weiteren deutschen Fahrers, der die Kreisstraße 10 von Wiesentheid in westliche Richtung befuhr.
- Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde eine Person leicht verletzt.
- Im anderen Fahrzeug wurden drei Personen leicht verletzt.
Die Verletzten wurden nach der Erstbehandlung in Krankenhäuser nach Kitzingen und Würzburg gebracht. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von jeweils circa 15.000 Euro. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Feuerwehren und der Kreisbauhof waren zur Bindung von Betriebsstoffen und zur Verkehrsregelung im Einsatz.
