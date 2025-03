Vorfahrtsunfall führt zu Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst

HOFHEIM IN UNTERFRANKEN – Verkehrsunfall auf der B 303: Ford überschlägt sich mehrfach

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag an der Kreuzung der Bundesstraße 303 und der Kreisstraße HAS 7. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz.

Gegen 11:05 Uhr missachtete eine 58-jährige Fahrerin eines Ford Puma die Vorfahrt eines aus Richtung Coburg kommenden BMWs. Die 60-jährige BMW-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch die Kollision überschlug sich der Ford mit vier Insassen mehrfach. Während die Fahrerin leicht verletzt wurde, blieben die anderen Insassen sowie die BMW-Fahrerin unverletzt.

Die Polizei Haßfurt wurde bei der Unfallaufnahme von über 20 Einsatzkräften der Feuerwehren Hofheim und Ostheim sowie mehreren Rettungsdienstmitarbeitern unterstützt.