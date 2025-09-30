Vorfahrtsverstoß auf B19 – eine Person verletzt
BÜTTHARD – Bei einem Verkehrsunfall auf der B19 bei Bütthard wurde am Montag eine Person verletzt. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters missachtete beim Überqueren der Bundesstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW VW Golf. Der Beifahrer des Golfs wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bilanz des Unfalls beläuft sich auf einen Sachschaden von rund 15.000 Euro.
Der Unfall ereignete sich, als der Fahrer des Mercedes-Transporters von Stalldorf kommend die B19 in Richtung Gaurettersheim überqueren wollte. Dabei übersah er den von rechts kommenden PKW VW Golf.
Obwohl der 45-jährige Fahrer des Golfs noch versuchte auszuweichen, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Transporter nicht mehr verhindern. Der 14-jährige Beifahrer des VW wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
