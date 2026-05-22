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Vorfall im Musikerviertel: 14-jährige Schülerin im Schulbus leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

22. Mai 2026Letztes Update 22. Mai 2026
Vorfall im Musikerviertel: 14-jährige Schülerin im Schulbus leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT / MUSIKERVIERTEL – Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einem Schweinfurter Schulbus zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Fahrgäste, die den Vorfall beobachtet haben, um Mithilfe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07:15 Uhr im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr in der Ignaz-Schön-Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler gerieten eine Schülerin und ein gleichaltriger, ebenfalls 14-jähriger Junge im Bus aus bislang ungeklärter Ursache verbal aneinander.

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Im weiteren Verlauf eskalierte der Konflikt zwischen den beiden Jugendlichen schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Das 14-jährige Mädchen trug durch den Vorfall leichte Verletzungen davon.

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Ermittlungen wegen Körperverletzung: Zeugenaufruf

Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Da der Schulbus zu dieser Uhrzeit erfahrungsgemäß stark besetzt war, hoffen die Ermittler darauf, dass andere Schüler oder Fahrgäste den Streit und dessen Auslöser beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung oder dem Verhalten der Jugendlichen vor dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.

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