Vorfall in Karlstadt: Festnahme nach Angriff auf Supermarktparkplatz

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
KARLSTADT – Ein stark alkoholisierter 41-Jähriger hat am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr eine 63-jährige Frau auf dem LIDL-Parkplatz in der GEMÜNDENER STRASSE beleidigt und durch Schläge mit einer Bananenstaude leicht verletzt. Der Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch wenig später am Bahnhof unter erheblichem Widerstand festgenommen und aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden.

Nachdem die Frau die Herausgabe von Bargeld verweigert hatte, warf der Täter ihre Einkäufe umher und attackierte sie körperlich, woraufhin die Geschädigte im Krankenhaus behandelt werden musste. Bei der Festnahme leistete der Mann, bei dem ein Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille festgestellt wurde, massiven Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Polizei Karlstadt sucht zur weiteren Aufklärung insbesondere zwei Zeugen, die das Geschehen beobachtet und offenbar mit ihren Mobiltelefonen gefilmt haben. Du wirst gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

