Auto IU

Vorfreude auf die neuen Acts beim Hafensommer 2026 in Würzburg

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Vorfreude auf die neuen Acts beim Hafensommer 2026 in Würzburg
Esther Graf: - Foto: Annika Yanura
Sparkasse

WÜRZBURG – Das Programm für den diesjährigen Hafensommer vom 24. Juli bis 9. August 2026 ist komplett, und der Vorverkauf für zahlreiche neue Acts wie Selig, Gogol Bordello und Esther Graf ist gestartet. Während internationale Größen wie Sona Jobarteh bereits feststanden, ergänzen nun weitere Highlights von Gypsy-Punk bis hin zu experimentellem Jazz die schwimmende Bühne am Alten Hafen. Bis zum 31. Januar können sich Fans zudem noch die Festival Card zum vergünstigten Early-Bird-Preis sichern, um alle Veranstaltungen live mitzuerleben.

Besondere Schwerpunkte setzt das Festival Anfang August auf deutschsprachige Texte und gesellschaftliche Haltung. Am 2. August präsentiert die Indie-Rock-Sensation Esther Graf am Familiensonntag ihre Lebensrealität, unterstützt durch familienfreundliche Ticketpreise der Vogel Stiftung. Nur einen Tag später, am 3. August, übernimmt die Hamburger Rockband Selig mit ihrer bekannten Energie und kritischen Texten die Hafenstufen. International wird es am 5. August mit dem Gypsy-Punk von Gogol Bordello, während der 7. August im Zeichen experimenteller Klänge von Jowee Omicil und Vincent Peirani steht.

Das große Finale am 9. August verspricht mit der „Ukulele Death Squad“ und dem niederländischen Kollektiv „The Magic Mumble Jumble“ eine Mischung aus schwarzem Humor und purer Lebensfreude. Wer das volle Programm genießen möchte, erhält die Festival Card aktuell noch für 198,00 Euro, bevor der Preis ab Februar auf den regulären Betrag von 220,00 Euro steigt. Tickets und Gutscheine sind ab sofort online unter www.hafensommer-wuerzburg.de sowie in der Tourist Information im Falkenhaus erhältlich.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026

Mehr

Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

4. Februar 2026
Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen in Waldbrunn

Einbruch in Einfamilienhaus – Kripo sucht Zeugen in Waldbrunn

4. Februar 2026
Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

4. Februar 2026
Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor“

Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor“

4. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)