Vorfreude auf die neuen Acts beim Hafensommer 2026 in Würzburg
WÜRZBURG – Das Programm für den diesjährigen Hafensommer vom 24. Juli bis 9. August 2026 ist komplett, und der Vorverkauf für zahlreiche neue Acts wie Selig, Gogol Bordello und Esther Graf ist gestartet. Während internationale Größen wie Sona Jobarteh bereits feststanden, ergänzen nun weitere Highlights von Gypsy-Punk bis hin zu experimentellem Jazz die schwimmende Bühne am Alten Hafen. Bis zum 31. Januar können sich Fans zudem noch die Festival Card zum vergünstigten Early-Bird-Preis sichern, um alle Veranstaltungen live mitzuerleben.
Besondere Schwerpunkte setzt das Festival Anfang August auf deutschsprachige Texte und gesellschaftliche Haltung. Am 2. August präsentiert die Indie-Rock-Sensation Esther Graf am Familiensonntag ihre Lebensrealität, unterstützt durch familienfreundliche Ticketpreise der Vogel Stiftung. Nur einen Tag später, am 3. August, übernimmt die Hamburger Rockband Selig mit ihrer bekannten Energie und kritischen Texten die Hafenstufen. International wird es am 5. August mit dem Gypsy-Punk von Gogol Bordello, während der 7. August im Zeichen experimenteller Klänge von Jowee Omicil und Vincent Peirani steht.
Das große Finale am 9. August verspricht mit der „Ukulele Death Squad“ und dem niederländischen Kollektiv „The Magic Mumble Jumble“ eine Mischung aus schwarzem Humor und purer Lebensfreude. Wer das volle Programm genießen möchte, erhält die Festival Card aktuell noch für 198,00 Euro, bevor der Preis ab Februar auf den regulären Betrag von 220,00 Euro steigt. Tickets und Gutscheine sind ab sofort online unter www.hafensommer-wuerzburg.de sowie in der Tourist Information im Falkenhaus erhältlich.
