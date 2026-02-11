Vorschlagssuche für die Spende des Septemberfests 2026 in Oberwerrn

OBERWERRN – Die Dorfjugend Oberwerrn sucht für das 16. Septemberfest, das vom 4. bis 7. September 2026 stattfindet, nach regionalen Einrichtungen oder Vereinen, die von den Erlösen der Benefizveranstaltung profitieren sollen.

Da bereits über 100.000 Euro an Projekte für Kinder und Jugendliche gespendet wurden, rufen die Organisatoren dazu auf, bis zum 28. Februar 2026 Vorschläge für nachhaltige Initiativen einzureichen.

Das viertägige Fest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit dem Aalbachtal-Express, den Troglauern, fränkischen Spezialitäten und den Werntalspatzen. Da das gesamte Event ehrenamtlich organisiert wird, fließt der gesamte Erlös in soziale Zwecke für die Region.

Das könnte Dich auch interessieren: BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Wenn dein Vorschlag ausgewählt wird, erhältst du eine Einladung zum Fest sowie ein kleines Dankeschön. Empfehlungen können per E-Mail an kontakt@dorfjugend-oberwerrn.de oder über die Social-Media-Kanäle der Dorfjugend gesendet werden. Weitere Informationen findest du unter www.septemberfest-oberwerrn.de