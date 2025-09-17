Auto IU
Vorsicht beim Überholen – Wenn zwei es gleichzeitig versuchen…
BÜTTHARD – Ein Überholmanöver auf der Bundesstraße 19 bei Tiefenthal führte am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 25-jähriger Autofahrer zog zum Überholen aus, obwohl ein Klein-LKW bereits auf der Gegenfahrbahn war, und kollidierte seitlich mit diesem.
Der Kleintransporter, der von einem 58-Jährigen gefahren wurde, überholte gerade eine Fahrzeugkolonne, als der PKW ebenfalls zum Überholen ausscherte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Gegen den 25-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
