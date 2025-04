Vorsicht: Fernwartung? – Da war das Geld weg!

LOHR A.MAIN – Am Freitag, den 04.04.2025, wandte sich eine 75-jährige Frau aus dem Landkreis Main-Spessart an die Polizei und zeigte einen betrügerischen Vorfall an, dem sie am frühen Nachmittag zum Opfer gefallen war.

Gegen 14:28 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer Person, die sich als Mitarbeiter eines bekannten Onlineversandhändlers ausgab. Der Anrufer täuschte ein angebliches Problem mit ihrem Kundenkonto vor und forderte die Frau unter einem Vorwand auf, ein bestimmtes Programm auf ihrem Computer zu installieren.

Gutgläubig kam die Frau der Aufforderung nach und gewährte dem Anrufer dadurch einen Fernzugriff auf ihren Computer. In der Folge wurde unbemerkt auf ihre Online-Banking-Daten und Kreditkarteninformationen zugegriffen. Kurz darauf stellte die Frau Abbuchungen in Höhe von über 1800 Euro fest.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut eindringlich darauf hin, niemals unbekannten Personen Fernzugriff auf den eigenen Computer zu gewähren – insbesondere dann nicht, wenn solche Zugriffe telefonisch oder unter Druck eingefordert werden.

Wer ähnliche Anrufe erhält oder unsicher ist, sollte das Gespräch sofort beenden und sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden. In diesem Fall hat die Polizeiinspektion Lohr am Main die Ermittlungen aufgenommen.