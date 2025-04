Vorsicht ist angebracht: Motorradfahrerin kollidiert mit Reh

OCHSENFURT – Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße WÜ 13 ein Wildunfall. Eine 21-jährige Motorradfahrerin war mit ihrer Honda unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte.

Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern, woraufhin die junge Frau stürzte. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt. Allerdings entstand an ihrem Motorrad erheblicher Sachschaden, der auf rund 3.000 Euro geschätzt wird.

Info: Gerade in den Frühjahrsmonaten ist vermehrt mit Wildwechsel zu rechnen. In dieser Jahreszeit sind Rehe und andere Wildtiere besonders aktiv, da sie nach Futter suchen oder auf Wanderschaft gehen. Besonders in den Morgen- und Abendstunden kann es daher verstärkt zu plötzlichen Wildwechseln kommen. Verkehrsteilnehmer sollten daher insbesondere auf Straßen in Waldgebieten oder in der Nähe von Feldern besonders aufmerksam fahren und ihre Geschwindigkeit anpassen.