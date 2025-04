Vorsicht ist geboten! – Eine Nacht der Wildunfälle

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich im gesamten Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld insgesamt fünf Wildunfälle. In allen Fällen kollidierte jeweils ein Pkw mit einem Reh, das die Fahrbahn querte.

Bei drei dieser Unfälle verendeten die Rehe unmittelbar durch den heftigen Aufprall. In zwei weiteren Fällen flüchteten die Tiere verletzt in den angrenzenden Wald. In diesen Fällen wurden die zuständigen Jagdpächter umgehend informiert und suchten den Wald nach den verletzten Rehen ab, um ihnen gegebenenfalls tierschutzgerecht zu helfen. Glücklicherweise wurden bei keinem der Unfälle Personen verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden an den beteiligten Personenkraftwagen beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.