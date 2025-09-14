Auto IU

Vorsicht mit Wechselgeldfragen: Bargeld entwendet

14. September 2025Letztes Update 14. September 2025
Symbolbild von Tom auf Pixabay
Sparkasse

WÜRZBURGEin bislang unbekannter Täter hat die Gutmütigkeit eines 90-jährigen Würzburgers ausgenutzt. Unter dem Vorwand, eine 1-Euro-Münze wechseln zu lassen, entwendete der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie des Geschädigten.

Der Diebstahl ereignete sich im Bereich der Haltestelle Andreas-Grieser-Straße. Der Geschädigte bemerkte den Verlust des Geldes zunächst nicht, erstattete jedoch einige Zeit später Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und von schlanker Statur. Er sprach „gebrochen Deutsch“ und trug zur Tatzeit ein Hemd. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 zu melden.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr

Dein Ding
Poetry Slam
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. September 2025Letztes Update 14. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)