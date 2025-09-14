Vorsicht mit Wechselgeldfragen: Bargeld entwendet
WÜRZBURG – Ein bislang unbekannter Täter hat die Gutmütigkeit eines 90-jährigen Würzburgers ausgenutzt. Unter dem Vorwand, eine 1-Euro-Münze wechseln zu lassen, entwendete der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie des Geschädigten.
Der Diebstahl ereignete sich im Bereich der Haltestelle Andreas-Grieser-Straße. Der Geschädigte bemerkte den Verlust des Geldes zunächst nicht, erstattete jedoch einige Zeit später Anzeige bei der Polizei.
Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und von schlanker Statur. Er sprach „gebrochen Deutsch“ und trug zur Tatzeit ein Hemd. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!