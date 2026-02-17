Auto IU

Vorsicht vor Telefonbetrug: Falsche Polizisten rufen im Landkreis Haßberge an

17. Februar 2026Letztes Update 17. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Im Laufe des heutigen Vormittags sind im Landkreis Haßberge vermehrt Callcenter-Betrüger aktiv geworden, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Insgesamt fünf Bürger informierten die Polizei Haßfurt darüber, dass sie kontaktiert wurden, die Masche jedoch glücklicherweise frühzeitig erkannten und durch sofortiges Auflegen richtig reagierten.

Die Betrüger versuchten in den Telefonaten, vor angeblichen Einbrüchen oder Raubüberfällen zu warnen, um so das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und Informationen über Wertsachen zu erhalten. Da alle Betroffenen die Täuschung durchschauten, kam es in diesen Fällen zu keinem Schaden. Die echte Polizei lobt dieses besonnene Verhalten und gibt folgende Tipps, wie du dich vor solchen Betrügern schützen kannst:

Naturfreundehaus
