Vorsitzwechsel im Beirat der AOK-Direktion Schweinfurt

Vorsitzwechsel im Beirat der AOK-Direktion Schweinfurt
Frank Firsching, Christoph Höger, Frank Dünisch - Foto: Angelina Schröder (AOK)
SCHWEINFURT – Zum Jahresbeginn hat Frank Firsching als Vertreter der Versicherten turnusgemäß den Vorsitz im Beirat der AOK-Direktion Schweinfurt von Arbeitgebervertreter Christoph Höger übernommen. Das ehrenamtliche Gremium vertritt die Interessen von mehr als 164.000 Versicherten und rund 18.000 Arbeitgebern in der Region und setzt sich für eine stabile Gesundheitsversorgung ein.

Direktor Frank Dünisch betonte bei dem Wechsel, dass der Beitragssatz der AOK Bayern auch im Jahr 2026 stabil und günstig bleibt, was die Kasse zu einer der preiswertesten Optionen in der Region macht. Diese finanzielle Beständigkeit soll die Versicherten entlasten und gleichzeitig die Lohnnebenkosten für die heimische Wirtschaft auf einem stabilen Niveau halten. Christoph Höger ergänzte, dass diese Marktsituation bereits jetzt viele Menschen zu einem Wechsel zur AOK bewegt habe.

Neben der finanziellen Stabilität baut die AOK ihr Leistungspaket weiter aus. Frank Firsching hob hervor, dass das Bonusprogramm für gesundheitsbewusstes Verhalten erweitert wurde und die professionelle Zahnreinigung (PZR) weiterhin als fester Bestandteil der Prävention im Angebot bleibt. Damit positioniert sich der Beirat klar gegen Bestrebungen, zahnärztliche Leistungen aus dem gesetzlichen Leistungskatalog zu streichen. Informationen zu den Leistungen und zum Beirat findest du unter www.aok.de/bayern oder per E-Mail an schweinfurt@by.aok.de.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)