Vortrag des Zonta Clubs: Finanziell unabhängig – für Sie (k)ein Thema?

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
SCHWEINFURT – Im Rahmen der Schweinfurter Frauenwochen 2026 veranstaltet der Zonta Club Bad Kissingen-Schweinfurt am Mittwoch, 11. März, um 19:00 Uhr einen Vortrag zum Thema Altersarmut bei Frauen. Die Veranstaltung findet im Seminarraum der Kanzlei Pickel & Partner in der Roßbrunnstr. 20 statt, wobei ein Get-together bereits ab 18:30 Uhr beginnt.

Als Referentin spricht Dr. Elisabeth Jentschke, Psychoonkologin und systemische Therapeutin an der Universitätsklinik Würzburg sowie langjähriges Zonta-Mitglied. Der Vortrag beleuchtet die Notwendigkeit für Frauen, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, da Auszeiten oder Teilzeitarbeit oft zu Versorgungslücken im Alter führen. Thematisiert werden auch Hemmschwellen bei Finanzthemen und die Tatsache, dass eine Partnerschaft keine Garantie für eine gesicherte Altersvorsorge darstellt.

Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Zonta Club über Spenden für lokale Projekte. Eine Anmeldung wird erbeten an

info@zonta-kg-sw.de

