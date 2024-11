Vortrag: „Mama, nicht schreien!“ am 26.11.2024 um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Kilian in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) Schweinfurt lädt auch in diesem Jahr herzlich zu einem kostenlosen Vortrag für Eltern und Interessierte ein. Unter dem Titel „Mama, nicht schreien“ wird die Dipl. Sozialpädagogin Kathrin Ziegler am 26. November um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Kilian über erfolgreiche Kommunikation innerhalb der Familie sprechen.

In einem Alltag, der oft von Stress und Hektik dominiert wird, ist ein respektvoller und liebevoller Umgang besonders wichtig. Der Vortrag richtet sich an Eltern, Großeltern und alle, die ein harmonisches Familienleben fördern möchten. Kathrin Ziegler wird Einblicke in die Kommunikationspsychologie und Gewaltfreie Kommunikation geben und praktische Tipps für einen friedlicheren Familienalltag vorstellen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um frühzeitige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 09721 9414300 oder per E-Mail an ziegler@skf-schweinfurt.de anmelden.

