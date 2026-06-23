Vortrag über nachhaltige Textilien im Alten Rathaus Gerolzhofen
GEROLZHOFEN – Wer trägt, was er kauft, sollte wissen, woher es kommt. Unter diesem Leitgedanken lädt das Stadtmuseum Gerolzhofen am Dienstag, den 23. Juni 2026, zu einem besonderen Fachvortrag ein.
„Etikettenschwindel – Nachhaltigkeit in Sachen Textilien“
Dr. Monika Ständecke beleuchtet in ihrem Vortrag kritische Fragen rund um unsere Kleidung:
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Was ist ökologisch wirklich sinnvoll?
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Wofür lohnt sich eine Investition?
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Wie erkenne ich Informationen, die mir ein nachhaltiges Handeln ermöglichen?
Die Veranstaltung findet vor dem Hintergrund der aktuellen Ausstellung des Bezirks Unterfranken „Was zieh ich nur an?“ statt, die derzeit im Stadtmuseum Gerolzhofen zu sehen ist. Der Vortrag zeigt auf, dass der bewusste Umgang mit Textilien nicht nur verantwortungsvoll, sondern auch ein hochspannendes Thema ist.
Veranstaltungsinformationen
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Termin: Dienstag, 23. Juni 2026
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Uhrzeit: 19:00 Uhr
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Ort: Altes Rathaus, Gerolzhofen
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Eintritt: Kostenfrei
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Veranstalter: Stadtmuseum Gerolzhofen
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