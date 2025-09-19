Vortrag zum Elterngeld für frischgebackene Eltern in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Landratsamt Bad Kissingen veranstaltet am Donnerstag, den 16. Oktober, um 18 Uhr einen kostenlosen Vortrag für werdende Mütter und Väter. Ziel ist es, Licht ins Dunkel der komplexen Themen wie Elterngeld, Kindergeld und Elternzeit zu bringen und den Interessierten eine Orientierungshilfe zu geben.
Der Vortrag findet im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes in der Oberen Marktstraße 6 statt. Mitarbeitende der Elterngeldstelle im Zentrum Bayern Familie und Soziales in Würzburg sowie der Familienkasse Bayern Nord in Nürnberg werden über die Anspruchsvoraussetzungen, die Höhe der Leistungen, die Bezugsdauer und die Berechnungsgrundlagen informieren.
Nach dem rund zweistündigen Vortrag besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen mit den Referentinnen und Referenten zu besprechen. Auch Mitarbeitende des Gesundheitsamtes Bad Kissingen stehen aus dem Bereich der Staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen zur Verfügung.
Die Teilnahme am Informationsabend ist kostenlos, eine Anmeldung bis spätestens 15. Oktober 2025 ist jedoch zwingend erforderlich. Die Registrierung kann über die Webseite https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fformulare.lrakg.de%2Fformcycle%2Fform%2Falias%2F1%2FAnmeldung_Elterngeldvortrag%2F erfolgen.
