Vortrag zum Thema Blasenschwäche und Inkontinenz in Eltmann
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie Eltmann lädt am Mittwoch, den 11. März 2026, zu einem informativen Vortrag über Blasenschwäche und Inkontinenz ein. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr im Adolf-Kolping-Haus und richtet sich an Betroffene sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.
Als Referentin konnte die erfahrene Gynäkologin Frau Dr. Cimin-Bredée von den Haßberg-Kliniken gewonnen werden. Sie wird in ihrem Beitrag verdeutlichen, dass Harninkontinenz keineswegs eine reine Alterserscheinung ist, und die Unterschiede zwischen verschiedenen Formen wie der Belastungs- oder Dranginkontinenz erläutern. Dank moderner Diagnoseverfahren wie der Blasendruckmessung lässt sich die Ursache heutzutage sehr präzise bestimmen.
Im Fokus des Vortrags stehen zudem vielfältige Therapieansätze, die die Lebensqualität der Betroffenen spürbar verbessern können. Dazu zählen neben dem gezielten Beckenboden- und Blasentraining auch medikamentöse Unterstützung sowie moderne operative Möglichkeiten. Die Expertin zeigt auf, wie individuell auf die Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden kann.
Im Anschluss an den theoretischen Teil hast du die Möglichkeit, persönliche Fragen an Frau Dr. Cimin-Bredée zu stellen und dich in diskreter Atmosphäre zu informieren. Der Veranstaltungsort am Johannes-Nas-Platz 2 bietet hierfür einen passenden Rahmen für den gemeinsamen Austausch.
