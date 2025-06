Vortragsreihe in der Rathausdiele: Hitze, Gesundheit und Klimaanpassung

SCHWEINFURT – Angesichts zunehmender Hitzewellen und klimatischer Veränderungen lädt die Stadt Schweinfurt gemeinsam mit der AOK Schweinfurt und der Lokalen Agenda 2030 zu zwei öffentlichen Vorträgen in die Rathausdiele ein. Im Zentrum stehen dabei die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise sowie stadtplanerische Maßnahmen zur Anpassung an die Hitze.

Veranstaltungsdaten:

📅 Dienstag, 24. Juni 2025

📅 Mittwoch, 25. Juni 2025

🕕 jeweils um 18:00 Uhr

📍 Rathausdiele Schweinfurt, Markt 1

Vortrag am Dienstag, 24. Juni 2025

„Klimakrise und Gesundheit – Vom Wissen zum Handeln“

Die Ärztin Hannah Otto von KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit beleuchtet, welche Auswirkungen die Klimakrise auf die menschliche Gesundheit hat. Dabei geht es unter anderem um Extremwetter, neue Krankheitsrisiken und die sozialen Folgen globaler Umweltveränderungen.

Zugleich zeigt der Vortrag Wege auf, wie klimapolitisches Handeln zur Gesundheitsförderung beiträgt – etwa durch pflanzenbasierte Ernährung oder aktive Mobilität. Der Fokus liegt auf konkreten Handlungsmöglichkeiten im Alltag und in der Politik.

Die Veranstaltung findet in einem aktuellen Kontext statt: Die Stadt Schweinfurt entwickelt derzeit ein Klimaanpassungskonzept, während sich die AOK im Rahmen des Bündnisses Hitzeschutz seit Jahren für gesundheitliche Prävention engagiert.

Vortrag am Mittwoch, 25. Juni 2025

„Klimawandel und Überhitzung – Anpassung an die Hitze von morgen“

Prof. Dr. Lutz Katzschner, Experte für Umweltmeteorologie und ehemaliger Leiter an der Universität Kassel, gibt fundierte Einblicke in die Herausforderungen für die Stadtplanung in Zeiten des Klimawandels. Seine Schwerpunkte:

Bedeutung und Wirkung von Kaltluft in urbanen Räumen

Kaltluftentstehungsgebiete: Funktion und Schutz

Flächennutzung und Stadtentwicklung unter Klimagesichtspunkten

Strategien gegen urbane Überhitzung

Der Vortrag richtet sich besonders an Kommunalpolitiker, Stadtplaner, Bauverantwortliche sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstalter freuen sich auf rege Teilnahme und lebendigen Austausch.