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Vorübergehende Einschränkung von Gewerbeanmeldungen vom 20. bis 24. April

19. April 2026Letztes Update 19. April 2026
Vorübergehende Einschränkung von Gewerbeanmeldungen vom 20. bis 24. April
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Aufgrund einer Softwareumstellung im Gewerbeamt der Stadt Schweinfurt kommt es in der Woche von Montag, 20. April, bis Freitag, 24. April 2026, zu Einschränkungen im Dienstleistungsangebot. Während dieses Zeitraums können keine persönlichen Gewerbeanmeldungen vorgenommen werden.

Betroffen von der Schließung ist zeitgleich auch der Bereich des Prostitutionsschutzgesetzes. Für die Sachbereiche Gewerbeerlaubnisse und Veranstaltungen gilt eine verkürzte Einschränkung: Diese sind lediglich vom 22. bis zum 24. April nicht erreichbar.

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Trotz der Einschränkungen im Parteiverkehr stellt die Stadtverwaltung sicher, dass Meldungen weiterhin eingereicht werden können:

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  • Online-Meldungen: Diese können während der gesamten Schließzeit übermittelt werden.

  • Hausbriefkasten: Unterlagen können alternativ in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden.

Die Bearbeitung der eingegangenen Meldungen sowie die Beantwortung von Anfragen erfolgen ab Montag, den 27. April 2026. Das Gewerbeamt bittet die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen um Verständnis für die notwendigen technischen Neuerungen.

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