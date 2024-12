Vorweihnachtliche Klänge von vier Orchestern

WERNECK – Im Rahmen seines Jubiläumsjahres lud der Musikverein Werneck zu einem beeindruckenden Adventskonzert in die Pfarrkirche Werneck ein. Alle vier Orchester des Vereins gestalteten das abwechslungsreiche Programm, das zahlreiche Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzte.

Den Auftakt machte das Miniorchester unter der Leitung von Veronika Weck. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielten zunächst die Filmmusik aus Titanic und das bewegende Amazing Grace, bevor sie ihren Auftritt mit dem Weihnachtslied Ihr Kinderlein kommet abschlossen.

Darauf folgte das Jugendblasorchester (JBO) unter Lukas Kuhn, das mit der Fascination Fanfare von Otto M. Schwarz begann. Mit En stjerne skinner i natt (Ein Stern leuchtet heute Nacht) entführte das Orchester das Publikum musikalisch nach Norwegen, bevor es mit der Filmmusik aus Der Polarexpress eine Reise zum Nordpol abschloss.

Premiere hatte das Erwachsenenorchester Klangtastisch unter der neuen Leitung von Carolyn Englert. Mit Christmas on Broadway verbreiteten sie festliche Stimmung und leiteten sanft mit den ruhigen Klängen von Zauberland an die Bläserphilharmonie über.

Den letzten Konzertteil gestaltete die Bläserphilharmonie unter Florian Unkauf. Mit Let the Bells Ring!, basierend auf dem Ukrainian Bell Carol, eröffneten sie schwungvoll ihren Part, gefolgt von der verträumten Komposition Sheltering Sky. Den Abschluss markierte das mitreißende Stück The Raise of the Son.

Ein besonderes Highlight war die Zugabe: Rund 140 Musikerinnen und Musiker aller vier Orchester spielten gemeinsam unter der Leitung von Florian Unkauf Die Winterrose, ein Medley bekannter Weihnachtslieder, das den Abend stimmungsvoll abrundete.

Die musikalische Reise des Vereins setzt sich bereits Anfang Januar fort. Die Bläserphilharmonie lädt am 5. und 6. Januar zu ihren traditionellen Dreikönigsfestkonzerten in die Turnhalle in Werneck ein. Dieses Jahr wird das Orchester vom Valentin-Becker-Chor aus Würzburg begleitet. Karten sind ab sofort im Eichetti-Candy-Land erhältlich.