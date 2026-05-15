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Vorzeitige Meisterschaft: U17-Jungschnüdel holen den Titel in der Landesliga Nord

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Vorzeitige Meisterschaft: U17-Jungschnüdel holen den Titel in der Landesliga Nord
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / ANSBACH – Riesenjubel beim Nachwuchs des FC Schweinfurt 05: Die U17-Junioren haben sich bereits einen Spieltag vor dem Ende der Saison vorzeitig die Krone aufgesetzt. Dank eines souveränen Auswärtssieges in Ansbach und Schützenhilfe von den anderen Plätzen stehen die „Jungschnüdel“ uneinholbar an der Spitze der Landesliga Nord.

Die Bilanz der Meistermannschaft ist beeindruckend: Seit dem 3. Oktober 2025 – also seit nunmehr 23 Pflichtspielen in Serie inklusive Pokalbegegnungen – sind die Schweinfurter ungeschlagen. Der Titelgewinn ist der verdiente Lohn für eine konstante Spitzenleistung über die gesamte Saison hinweg.

Souveräner Auftritt auf dem Kunstrasen in Ansbach

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Die jungen Schnüdel ließen von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Auf dem engen Ansbacher Kunstrasen übernahmen die Gäste sofort die Initiative. Nach einer vergebenen Anfangsphase, in der eine frühe Führung möglich gewesen wäre, überstanden die Unterfranken einen Pfostenschuss der Gastgeber (15.) unbeschadet.

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Mitte der ersten Halbzeit platzte dann der Knoten: Ein sehenswerter Fernschuss schlug im langen Eck der Ansbacher zur verdienten Führung ein. Nur wenige Minuten später erhöhten die Grün-Weißen nach einer feinen Kombination flach auf 2:0. Trotz weiterer Großchancen vor dem Pausenpfiff blieb es zunächst bei diesem Spielstand.

Deckel drauf in der Schlussminute

Direkt nach dem Seitenwechsel machten die Kugellagerstädter da weiter, wo sie aufgehört hatten. Eine starke Einzelleistung brachte das schnelle 3:0. Im Anschluss schalteten die Schweinfurter einen Gang zurück, was Ansbach besser ins Spiel kommen ließ. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld verkürzten die Hausherren eine Viertelstunde vor dem Ende per Fernschuss auf 1:3. In der Schlussphase wurde es bei einigen Standardsituationen der Ansbacher noch einmal brenzlig, doch die Schweinfurter Defensive hielt stand. Praktisch mit dem Schlusspfiff konterten die Jungschnüdel zum 4:1-Endstand.

Saisonfinale im Sachs-Stadion gegen Bayern Hof

Am kommenden Samstag, den 23. Mai, steht für die frischgebackenen Meister das letzte Saisonspiel an. Zu Gast ist der Nachwuchs von SpVgg Bayern Hof, für den es im Tabellenkeller im Fernduell mit dem TSV Großbardorf noch um alles geht. Die Schweinfurter wollen ihre beeindruckende Serie ohne Niederlage natürlich auch im letzten Spiel verteidigen.

  • Anstoß: Samstag, 23. Mai um 13:00 Uhr

  • Spielort: Nebenfeld im Sachs-Stadion, Schweinfurt

Die frischgebackenen Meistermeister freuen sich beim Saisonabschluss auf lautstarke Unterstützung der Fans!

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