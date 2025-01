VW fährt auf Volvo auf: 4.500 Euro Schaden

EIBELSTADT, LKRS. WÜRZBURG – Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich an der Zufahrt der B 13 in Fahrtrichtung Würzburg ein Auffahrunfall, bei dem eine 18 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitt.

Die 55-jährige Fahrerin eines Pkw VW fuhr auf den vor ihr stehenden Pkw Volvo eines 54-Jährigen auf. Während beide Fahrzeugführer unverletzt blieben, wurde die Mitfahrerin im Volvo leicht verletzt.

Der Schaden am Fahrzeug der Verursacherin wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt, während der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten bei rund 3.000 Euro liegt.