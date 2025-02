VW vs. VW fordert 20.000 Euro Schaden

WÜRZBURG/FRAUENLAND – Am Donnerstag, gegen 12:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Seinsheimstraße.

Eine 44-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Multivan stadtauswärts und blieb an der Einmündung zum Wittelsbacher Platz stehen. Gleichzeitig näherte sich eine 72-Jährige mit ihrem VW Tiguan dem Wittelsbacher Platz in Richtung Erthalstraße. Als die Fahrerin des Multivans in den Einmündungsbereich einfuhr, übersah sie die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Tiguan-Fahrerin. Dies führte zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. B

eide Wagen, der Multivan und der Tiguan, wurden dabei stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrerinnen unverletzt.