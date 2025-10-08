Wachstumsniveau der Arztzahlen in Bayern reicht nicht aus
MÜNCHEN – Die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) hat beim 84. Bayerischen Ärztinnen- und Ärztetag ihre Bilanz vorgelegt. Die BLÄK warnt, dass das aktuelle Wachstum der Arztzahlen in Bayern nicht ausreicht, um die Auswirkungen des Trends zu mehr Teilzeit und Angestelltentätigkeit sowie die demografischen Herausforderungen zu kompensieren.
Besonders auffällig ist die Veränderung in der ambulanten Versorgung: Der Anteil der angestellten Ärztinnen und Ärzte in Praxen stieg auf 38,86 Prozent, was ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärztinnen und Ärzte in Bayern liegt aktuell bei 49,02 Jahren.
Entwicklung der Ärztinnen- und Arztzahlen in Bayern
Die Gesamtzahl der bei der BLÄK gemeldeten Ärztinnen und Ärzte stieg zwischen dem 30. September 2024 und dem 30. September 2025 um 2,1 Prozent von 96.590 auf 98.617.
Der Zuwachs ist bei Frauen deutlich höher als bei Männern:
- Ärztinnen: Stiegen um 3,1 Prozent auf 48.652.
- Ärzte: Stiegen um 1,1 Prozent auf 49.965.
Die Zahl der gemeldeten Ärztinnen und Ärzte mit einer anderen Staatsangehörigkeit erhöhte sich auf 14.234 (Vorjahr: 13.231).
Arbeitsmarkt und Demografie
Die Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte stieg um 2,6 Prozent auf 73.631. Trotz dieses Zuwachses verbergen sich beunruhigende Trends:
- Demografischer Wandel: Die sogenannte „Babyboomer“-Generation tritt schrittweise in den Ruhestand ein, während gleichzeitig der Bedarf an Behandlungsintensität in der „Gesellschaft des langen Lebens“ steigt.
- Neue Ärztegeneration: Da die neue Ärztegeneration vermehrt in Angestelltenverhältnissen oder Teilzeitmodellen arbeiten möchte, sind mehr Berufstätige erforderlich, um die hochwertige Versorgung sicherzustellen.
Strukturdaten der ärztlichen Tätigkeit
Von allen gemeldeten Ärztinnen und Ärzten waren die meisten im stationären oder ambulanten Bereich tätig:
|Tätigkeitsbereich
|Anzahl (30.9.2025)
|Anteil an allen Gemeldeten
|Stationärer Bereich (Krankenhäuser etc.)
|36.849
|37,4 Prozent
|Praxis (Ambulanter Bereich)
|30.625
|31,1 Prozent
|Weitere Tätigkeitsfelder (ÖGD, Bundeswehr)
|6.157
|6,2 Prozent
|Ohne ärztliche Tätigkeit (davon 16,2 % im Ruhestand)
|24.576
|–
Details zur ambulanten Versorgung (Praxis)
Von den 30.625 in einer Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzten waren 11.901 angestellt (Vorjahr: 10.894). Dies entspricht dem Anstieg des Anteils angestellter Ärztinnen und Ärzte auf 38,86 Prozent.
|Fachrichtung in der Praxis
|Anzahl (30.9.2025)
|Allgemeinärzte
|4.356
|Praktische Ärzte
|568
|Ärzte mit anderer Facharztbezeichnung
|12.985
Durchschnittsalter nach Sektor
Das Durchschnittsalter unterscheidet sich stark zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor:
- Ambulanter Bereich (Praxis): 53,98 Jahre (Ärztinnen 51,39 Jahre / Ärzte 56,51 Jahre)
- Stationärer Bereich (Krankenhaus): 43,36 Jahre (Ärztinnen 41,36 Jahre / Ärzte 45,27 Jahre)
