Wachwechsel beim Gemeindetag: Willi Warmuth ist neuer Chef der Schweinfurter Bürgermeister
LANDKREIS SCHWEINFURT – Personeller Umbruch an der Spitze der kommunalen Familie: Bei der konstituierenden Sitzung des Kreisverbandes Schweinfurt im Bayerischen Gemeindetag haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises eine neue Führungsmannschaft gewählt. Da der langjährige Vorsitzende Friedel Heckenlauer nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidiert hatte, lag es an der Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.
Zum neuen starken Mann und Vorsitzenden des Kreisverbandes wurde Willi Warmuth, Bürgermeister der Gemeinde Dittelbrunn, gewählt. Er war bislang als Stellvertreter aktiv.
Das neue Führungsteam im Überblick
An der Seite von Willi Warmuth steht künftig Peter Gehring (Bürgermeister aus Röthlein) als stellvertretender Vorsitzender. Beide Kommunalpolitiker werden den Landkreis künftig auch auf der unterfränkischen Bezirksebene des Gemeindetags repräsentieren.
Die breite Vorstandschaft sowie weitere wichtige Posten wurden wie folgt besetzt:
Die weiteren Vorstandsmitglieder:
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Christian Keller (Grafenrheinfeld)
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Christian Zeißner (Waigolshausen)
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Manuel Kneuer (Gochsheim)
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Klaus Schenk (Donnersdorf)
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Katharina Stark (Sulzheim) – neu gewählte Bürgermeisterin
Kassenprüfer und Entsendungen in Verbände:
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Kassenprüfung: Dominik Zeißner (Wasserlosen) & Felix Zirkelbach (Niederwerrn)
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Regionaler Planungsverband: Christian Keller, Christian Zeißner, Klaus Schenk und Willi Warmuth
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Feuerwehrverband: Johannes Grebner (Üchtelhausen)
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Beirat der Volkshochschule (vhs): Sebastian Hauck (Werneck)
Die Wahlleitung übernahm Benedikt Weigl aus München, Referent des Bayerischen Gemeindetags für Unterfranken, der die teils neu gewählten Rathauschefs zudem über die Unterstützungs- und Beratungsangebote des Landesverbandes informierte.
Dank an Urgestein Friedel Heckenlauer
In seiner Antrittsrede fand der frischgebackene Vorsitzende Willi Warmuth emotionale Worte für seinen Vorgänger Friedel Heckenlauer. Der ehemalige Bürgermeister des Marktes Stadtlauringen habe den Kreisverband über viele Jahre hinweg mit großem persönlichen Einsatz geprägt.
Besonders Heckenlauers Verdienst um den internen Zusammenhalt hob Warmuth hervor: Durch regelmäßige Treffen, Fahrten und Veranstaltungen habe er ein tiefes, vertrauensvolles Miteinander zwischen amtierenden Bürgermeistern und Altbürgermeistern geschaffen. Auch überregional hinterlässt Heckenlauer große Fußstapfen: Bei Gesetzgebungsverfahren erhob er frühzeitig und wirkungsvoll die Stimme für die ländlichen Kommunen.
Hintergrund: Warum die Stimme der Gemeinden so wichtig ist
Der Bayerische Gemeindetag versteht sich als Schutzschild und Sprachrohr der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden gegenüber dem Staat und der Landesregierung.
Wie notwendig eine geschlossene Front ist, zeigt der Blick auf die aktuellen, drängenden Aufgaben der Kommunen. Ob der Ausbau der Kinderbetreuung, das Umsetzen der Energiewende, die medizinische Versorgung im ländlichen Raum, die fortschreitende Digitalisierung oder der tägliche Kampf um kommunale Finanzen und gegen den Bürokratieismus – all diese Mammutaufgaben lassen sich nur gemeinsam anpacken.
„Ziel bleibt es, die Interessen der Gemeinden geschlossen zu vertreten, den Austausch untereinander weiter zu fördern und den Kommunen im Landkreis Schweinfurt auch in Zukunft eine starke Stimme zu verleihen“, versprach Willi Warmuth abschließend für die kommende Amtsperiode.
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