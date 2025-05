Während Anzeigenaufnahme Diebesgut aus Einbruch aufgefunden – Zwei Tatverdächtige vorgeführt

BAD NEUSTADT A.D. SAALE, OT MÜHLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach zwei Wohnungseinbrüchen am Dienstagabend in Mühlbach konnte eine Streife der Polizei Bad Neustadt Diebesgut sicherstellen und zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die Einbrüche in zwei Appartements in der Waldsiedlung ereigneten sich am Dienstagabend zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr. Die Polizei nahm die Anzeigen auf und musste in der Nacht erneut zu dem Mehrfamilienhaus fahren, um eine Streitigkeit zwischen zwei 37-jährigen Männern zu schlichten.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen entdeckten die Beamten in einer der betroffenen Wohnungen Diebesgut aus den beiden Einbrüchen und konnten dieses zwei Männern im Alter von 20 und 25 Jahren zuordnen. Die beiden wurden daraufhin vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt in die Haftzellen der Schweinfurter Polizei gebracht.

Am Mittwoch wurden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den 25-jährigen Mann wurde Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls angeordnet, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Der Haftbefehl gegen den 20-jährigen Täter wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.