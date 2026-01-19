Auto IU

Während der Zug nahte: 39-jähriger Mann stürzt im Gleisbereich

19. Januar 2026Letztes Update 19. Januar 2026
Während der Zug nahte: 39-jähriger Mann stürzt im Gleisbereich
Symbolfoto: 2fly4
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Ein lebensgefährlicher Vorfall hat sich am Freitagnachmittag am Bahnhof Bad Neustadt ereignet, als ein stark alkoholisierter 39-Jähriger beim unerlaubten Überqueren der Gleise unmittelbar vor einem herannahenden Zug stürzte. Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses leitete bei etwa 50 Metern Entfernung sofort eine Schnellbremsung ein und gab Warnsignale ab. Wie durch ein Wunder konnte sich der Mann im Gleisbett noch zur Seite drehen, sodass er vom Zug lediglich leicht touchiert wurde und mit einer Schnittwunde an der Hand davonkam.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Mann seinen Weg zunächst in Richtung Innenstadt fort, konnte jedoch kurz darauf von Streifen der bayerischen Landespolizei aufgegriffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille, weshalb der Verletzte nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Lokführer des beteiligten Zuges erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen und abgelöst werden.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang erneuert die Behörde ihre eindringliche Warnung: Das Betreten von Gleisanlagen außerhalb der dafür vorgesehenen Übergänge ist lebensgefährlich und kein Zeitgewinn rechtfertigt ein solches Risiko. Züge haben einen extrem langen Bremsweg und können Hindernissen nicht ausweichen, weshalb unbefugte Personen im Gleisbereich nicht nur sich selbst, sondern auch Bahnmitarbeiter und Fahrgäste massiv gefährden.

