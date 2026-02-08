Auto IU

Wärmepumpenspaziergang in Zeil – Bauherrinnen und Bauherren berichten am 18. April von ihren Erfahrungen

8. Februar 2026Letztes Update 8. Februar 2026
Bild von HarmvdB auf Pixabay
ZEIL AM MAIN – Am Samstag, den 18. April, lädt der Landkreis Haßberge zu einem informativen Spaziergang ein, bei dem du aus erster Hand erfahren kannst, wie der Umstieg auf eine Wärmepumpe in der Praxis funktioniert. Von 14 bis 16 Uhr berichten Bauherren vor Ort von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Heizungswechsel und stehen für deine Fragen bereit.

Du besuchst bei diesem Rundgang drei verschiedene Grundstücke in fußläufiger Entfernung, um unterschiedliche Anlagen und Konzepte kennenzulernen. Begleitet wirst du dabei von Energieberater Bastian Buhlheller und Klimaschutzkoordinatorin Nora Gnilke, die dich herstellerunabhängig über Planung, gesetzliche Regelungen und attraktive Fördermöglichkeiten informieren.

Da der Austausch im Freien stattfindet, solltest du an wetterangepasste Kleidung denken. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für dich vollkommen kostenlos, allerdings ist eine vorherige Anmeldung beim UBiZ Oberschleichach über deren Website oder telefonisch unter 09529 9222-0 erforderlich.

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Mehr

