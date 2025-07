Wäschetrockner fängt Feuer

LOHR A. MAIN – SENDELBACH, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Abend des 27. Juli 2025, gegen 20:25 Uhr, brach im Keller eines Einfamilienhauses in der Nelkenstraße in Lohr am Main ein kleinerer Brand aus.

Ein Wäschetrockner fing Feuer, konnte jedoch von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es gab keine Verletzten, und der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt des Geräts wird als mögliche Brandursache vermutet.