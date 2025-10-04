Waffe musste sichergestellt werden – Streit am Bahnhof Würzburg
WÜRZBURG – Am Freitagnachmittag kam es am Vorplatz des Würzburger Hauptbahnhofs zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die in einer tätlichen Auseinandersetzung eskalierte.
Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 37-jähriger Mann eine Schreckschusswaffe vorgezeigt haben, nachdem er sich von einer Personengruppe bedroht fühlte. Daraufhin schlug ein 16-jähriger Jugendlicher dem Mann mehrfach ins Gesicht. Die Bundespolizei konnte den Streit beenden und die Schreckschusswaffe sicherstellen.
Der Grund für die anfängliche verbale Streitigkeit ist der Polizei noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Der 37-jährige Mann zeigte die mitgeführte Schreckschusswaffe zwar vor, richtete sie jedoch nicht gegen die Personen. Nachdem die Auseinandersetzung durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei beendet worden war, wurden die teilweise amtsbekannten Beteiligten des Platzes verwiesen.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2210 zu melden.
