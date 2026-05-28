Waffen-Bedrohung nach Nachbarschaftsstreit: SEK stürmt Wohnung in der Aschaffenburger Innenstadt – Täter auf der Flucht
ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Ein eskalierter Streit unter Nachbarn hat am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Bavariastraße geführt. Nachdem ein 38-jähriger Mann sein Gegenüber von einem Balkon aus mit einer Schusswaffe bedroht hatte, riegelten die Behörden das Areal weiträumig ab. Am Abend stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung des Mannes – dieser war jedoch bereits geflohen.
Der Vorfall entwickelte sich in mehreren Stufen und hielt die Einsatzkräfte über Stunden in Atem.
Erst die Anzeige wegen Beleidigung, dann die Waffe
Bereits am Mittwochmittag (27. Mai 2026) war es zwischen dem 38-jährigen kasachischen Staatsangehörigen und anderen Anwohnern zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung gekommen. Eine herbeigerufene Streife der Aschaffenburger Polizei beruhigte die Situation zunächst und nahm vor Ort eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen den 38-Jährigen auf.
Die Ruhe war jedoch nur von kurzer Dauer: Gegen 14:00 Uhr flammte der Konflikt zwischen den Parteien erneut auf. Dieses Mal eskalierte die Situation völlig: Der 38-Jährige trat auf den Balkon und zeigte seinem Kontrahenten in provokativer und bedrohlicher Absicht eine Schusswaffe. Aufgrund der potenziellen Lebensgefahr reagierte die Einsatzzentrale sofort, entsandte zahlreiche Streifenwagen in die Bavariastraße und sperrte die Straßen rund um den Wohnkomplex weiträumig ab.
SEK öffnet Wohnung gewaltsam – Zielperson bereits geflohen
Zur Unterstützung der lokalen Polizeikräfte wurden Spezialeinsatzkräfte (SEK) angefordert. Die Verhandlungsexperten versuchten über einen längeren Zeitraum hinweg, Kontakt zu dem mutmaßlichen Schützen in der Wohnung aufzunehmen – jedoch ohne Erfolg.
Da zu diesem Zeitpunkt zwingend davon ausgegangen werden musste, dass sich der bewaffnete Mann in den Räumen verschanzt hatte, erfolgte um 18:15 Uhr der Zugriff. Das SEK öffnete die Wohnungstür gewaltsam und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dabei stellte sich heraus: Der Mann war nicht mehr da. Er hatte das Gebäude offenbar in dem kurzen Zeitfenster zwischen dem Absetzen des Notrufs und dem Eintreffen der allerersten Polizeistreifen unbemerkt verlassen.
Keine Gefahr für die Bevölkerung: Fahndung läuft
Die Fahndung nach dem namentlich bekannten und bereits amtsbekannten Mann läuft seither auf Hochtouren. Die Aschaffenburger Polizei betont jedoch ausdrücklich, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unbeteiligte Außenstehende vorlag oder aktuell vorliegt.
Hintergrund der Tat: Die Ermittlungen zeigten schnell, dass der Tat eine tiefere, persönliche Vorbeziehung zwischen den beiden Männern zugrunde liegt. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Flüchtige eine Gefahr für die allgemeine Öffentlichkeit darstellt.
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