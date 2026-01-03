Auto IU

Waffen und Munition bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet – Kripo ermittelt

STOCKSTADT A.MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG – In einem kurzfristig unbewohnten Einfamilienhaus wurden zwischen 30. November und 31. Dezember Schusswaffen und Munition entwendet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen hatte sich ein Einbrecher gewaltsam, über die Haustüre, Zutritt zu dem Anwesen in der Buchenrainsiedlung verschafft.

Ein Waffentresor wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet und mehrere Schusswaffen sowie Munition daraus gestohlen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat an dem Wohnobjekt Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen.

Hinweise werden unter 06021/857-1733 entgegengenommen.

