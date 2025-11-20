Waghalsige Flucht vor Polizeikontrolle – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen gesucht

THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG – Ein BMW-Fahrer versuchte sich am Dienstagmittag der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Auf seine waghalsigen Flucht gefährdete er mutmaßlich mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt.

Gegen 12:55 Uhr wollten Beamte der Verkehrspolizei auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg, auf Höhe des Parkplatzes Sandgraben Süd, einen grauen BMW X4 anhalten. Der Fahrer folgte zunächst dem Polizeifahrzeug, bei dem Blaulicht und die Anzeige „Polizei, bitte folgen“ eingeschaltet waren. Kurz vor dem Parkplatz gab der Fahrer jedoch Gas und fuhr in Richtung Nürnberg weiter. Mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslosem Fahrstil versuchte er sich der Polizeikontrolle zu entziehen und fuhr an der Anschlussstelle Kitzingen von der Autobahn ab.

Fahrt auf der B8 in Richtung Kitzingen und Biebelried – Polizeibeamte gefährdet

Der Fahrer bog mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die B8 ab und versuchte sich der Anhaltung zu entziehen.

Er erreichte teilweise Geschwindigkeiten um 200 km/h. Im Ortsbereich von Biebelried stellten Beamte ein Dienstfahrzeug auf, um den Mann zu stoppen. Dieser gab allerdings erneut Gas und wich auf den Gehweg aus. Einer der beiden Polizeibeamten konnte nur durch einen Sprung in eine Hofeinfahrt eine Kollision mit dem BMW verhindern.

Verkehrsteilnehmer auf der Auffahrt zur B8 gefährdet und Leitplanke touchiert

Der BMW-Fahrer lenkte sein Fahrzeug weiter auf die B8 in Richtung Autobahn. Bei der Auffahrt touchierte er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit eine Leitplanke. Ein auf der B8 herannahender unbekannter Pkw-Fahrer musste stark abbremsen um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern.

Weiterfahrt auf der A3 – unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet

Die Flucht setzte sich an der Auffahrt zur Autobahn auf der A3 weiter in Fahrtrichtung Nürnberg fort. Auch hier musste bei der Auffahrt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer setzte seine Fahrt auf dem Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit fort. Zu diesem Zeitpunkt staute sich der Verkehr auf der Hauptfahrbahn.

Etwa auf Höhe der Dettelbacher Mainbrücke endete der Standstreifen im Baustellenbereich und der BMW-Fahrer kollidierte mit einem Sattelzug eines 60-jährigen polnischen Kraftfahrers. Nach bisherigem Ermittlungsstand blieben alle Beteiligten glücklicherweise unverletzt.

Festnahme des 28-jährigen BMW-Fahrers

Der Fahrer des BMW, ein 28-jähriger Deutscher, ließ sich in der Folge widerstandlos festnehmen. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Urin-Vortest wies auf den Konsum von THC hin. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein BMW wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ermittelt und sucht nun auch nach Zeugen. Insbesondere werden die beiden Verkehrsteilnehmer, die einen Unfall durch ein Bremsmanöver verhindert haben, gebeten sich unter Tel. 09321/141-0 zu melden.