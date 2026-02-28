Auto IU

Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin im Regentenbau Bad Kissingen

Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin im Regentenbau Bad Kissingen
Foto: Heji Shin / Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH
BAD KISSINGEN – Am Freitag, den 13. März, findet im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus die Wahl der 68. Fränkischen Weinkönigin statt, bei der erstmals in der Geschichte auch ein männlicher Kandidat um die Krone kämpft. Ab 13:30 Uhr entscheidet eine unabhängige Jury, wer die Nachfolge von Antonia Kraiß antritt und künftig als Botschafter den Frankenwein auf rund 400 Terminen weltweit repräsentiert.

In diesem Jahr stehen vier weinbegeisterte Persönlichkeiten zur Wahl: Lisa Faber (22) aus Obernbreit, die amtierende Bürgstadter Weinprinzessin Sonja Sehm (26), Angelina Seiler (21) aus Stammheim sowie Maximilian Lang (23) aus Hüttenheim, der als erster Weinprinz seiner Gemeinde Geschichte schreibt. Während die Kandidatinnen und der Kandidat ihr Fachwissen vor der Jury beweisen, können Weinbegeisterte die gesamte Zeremonie ab 13:15 Uhr im Livestream unter franken-silvanerheimat.de mitverfolgen.

Die Rückkehr der Wahl nach Bad Kissingen – zuletzt war der Regentenbau im Jahr 2010 Austragungsort – verspricht einen besonders festlichen Rahmen für diesen Höhepunkt des fränkischen Weinjahres. Auf die gewählte Majestät wartet eine ereignisreiche Amtszeit, die neben nationalen und internationalen Reisen auch die Teilnahme an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin sowie die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen durch das BMW-Autohaus Rhein umfasst.

