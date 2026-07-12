Wahl des Integrationsbeirats in Bad Kissingen startet

BAD KISSINGEN – Die Wahl des Integrationsbeirats der Stadt Bad Kissingen beginnt am Montag, 13. Juli 2026. Insgesamt 20 Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte stellen sich zur Wahl. Die elf Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmen werden künftig die Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadt vertreten.

Die Amtszeit des neuen Integrationsbeirats beträgt sechs Jahre. Die Stimmabgabe ist bis einschließlich Freitag, 24. Juli, möglich.

Gewählt werden kann persönlich im Referat Jugend, Familie und Soziales im Rathaus der Stadt Bad Kissingen (Zimmer 20). Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen anzufordern. Diese können per E-Mail oder telefonisch bestellt und anschließend zu Hause ausgefüllt werden.

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Jede wahlberechtigte Person kann bis zu elf Stimmen vergeben. Dabei darf pro Kandidatin oder Kandidat jeweils nur eine Stimme abgegeben werden. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Kissingen, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Weitere Informationen zur Wahl sowie die Vorstellungen aller Kandidatinnen und Kandidaten sind unter www.badkissingen.de/integrationsbeirat abrufbar.