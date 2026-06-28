Wahl des Seniorenbeirats der Stadt Bad Kissingen: Briefwahl startet am 29. Juni
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen ruft zur Wahl des neuen Seniorenbeirats auf. Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Bad Kissingen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Modus der Wahl
Die Abstimmung erfolgt ausschließlich per Briefwahl. Dabei hat jede wahlberechtigte Person maximal elf Stimmen, wobei pro Kandidatin oder Kandidat jeweils nur eine Stimme vergeben werden darf. Die elf Personen mit der höchsten Stimmenanzahl werden für eine Amtszeit von sechs Jahren in den Seniorenbeirat berufen.
Beantragung der Briefwahlunterlagen
Interessierte können ihre Unterlagen ab Montag, 29. Juni 2026, auf folgenden Wegen beantragen:
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E-Mail: jugfamsoz@stadt.badkissingen.de
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Telefon: 0971 / 807-4302
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Persönlich: Rathaus Bad Kissingen, Referat Jugend, Familie und Soziales (Zimmer 20).
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Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
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Nachmittags: Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.
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Die ausgefüllten Wahlunterlagen müssen bis spätestens Freitag, 17. Juli 2026, bei der Stadtverwaltung eingegangen sein.
Weiteres Vorgehen
Die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums, in deren Rahmen auch der Vorsitz gewählt wird, findet Anfang August statt. Ausführliche Informationen zur Wahl sowie eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten stehen unter www.badkissingen.de/seniorenbeirat zur Verfügung.
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