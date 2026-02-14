Wahlempfehlung der Neuen Mitte Schweinfurt: Unterstützung für Gabriele Jakob
SCHWEINFURT – Die unabhängige Wählergruppe „Neue Mitte Schweinfurt“ spricht sich drei Wochen vor der Landratswahl offiziell für die Kandidatin Gabriele Jakob aus. Nach einer detaillierten Analyse aller Bewerber kam die Gruppierung zu dem Schluss, dass Jakob die geforderten Kriterien wie Pragmatismus, Tatkraft und Bürgernähe am überzeugendsten verkörpert.
Die Entscheidung basiert auf der Auswertung von Medienauftritten sowie persönlichen Eindrücken bei der Podiumsdiskussion in Grafenrheinfeld. Während andere Kandidaten nach Ansicht der Wählergruppe eher für ein „Weiter so“ stehen, überzeugte Gabriele Jakob durch ihren Willen zum Aufbruch und das Ziel einer transparenten Kreispolitik.
Obwohl die Positionen nicht in allen Punkten identisch sind, sieht die „Neue Mitte Schweinfurt“ die besten Anknüpfungspunkte für eine künftige Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Als unabhängige Kraft im Landkreis möchte die Gruppierung mit dieser Empfehlung aktiv die politische Gestaltung mit beeinflussen, anstatt die Wahl nur passiv zu begleiten.
