Wahlprogramm beschlossen – Die Linke startet geschlossen in den Wahlkampf

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026
SCHWEINFURT – Die Linke Schweinfurt hat ihr Wahlprogramm für die kommende Kommunalwahl verabschiedet und startet mit einem vielfältigen Team in den Wahlkampf für Stadt und Landkreis. Im Zentrum der politischen Ziele steht die Bewältigung lokaler Herausforderungen wie steigende Mieten und Lebenshaltungskosten durch eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Bürger. Die Partei setzt dabei auf die Stärkung öffentlicher Strukturen, faire Bezahlung sowie eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, um Wohnen als Teil der Grundversorgung zu sichern.

Neben dem sozialen Schwerpunkt fokussiert sich das Programm auf die Steigerung der Lebensqualität durch funktionierende Stadtteile, eine sichere Infrastruktur und mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen. Ein zentrales Anliegen ist zudem die Verknüpfung von sozialer Gerechtigkeit mit konsequentem Umwelt- und Klimaschutz, etwa durch eine sozial gerechte Verkehrswende und eine verlässliche Gesundheitsversorgung vor Ort. In den kommenden Wochen sucht die Partei an Infoständen und bei Veranstaltungen den direkten Dialog mit der Bevölkerung.

Die Linke betont dabei ihren Anspruch auf einen fairen und sachlichen Wahlkampf im Wettbewerb mit anderen demokratischen Parteien. Man freue sich auf den Austausch und kritische Anregungen, um gemeinsam Konzepte für eine solidarische Region zu entwickeln. Für die Wähler in der Region Schweinfurt bietet das Programm somit eine klare Alternative, die den Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge und den Schutz einkommensschwächerer Haushalte in den Vordergrund stellt.

