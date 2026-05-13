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Waigolshausen feiert St. Patrick’s Day: 4.000 Euro Spende für das Frauenhaus

13. Mai 2026Letztes Update 13. Mai 2026
Waigolshausen feiert St. Patrick’s Day: 4.000 Euro Spende für das Frauenhaus
Foto: Markus Reimer
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WAIGOLSHAUSEN – Dass irische Lebensfreude und soziale Verantwortung perfekt zusammenpassen, bewies der St. Patrick’s Day in Waigolshausen. Bei der diesjährigen Auflage des Festes kam eine beachtliche Summe für einen wichtigen regionalen Zweck zusammen.

Das Event war nicht nur ein Magnet für zahlreiche Besucher, die in ausgelassener Atmosphäre feierten, sondern stand auch ganz im Zeichen der Solidarität.

Großer Erfolg für den guten Zweck

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Durch die Erlöse der Veranstaltung und die hohe Spendenbereitschaft der Gäste konnte der Clan McEL nun die stolze Summe von 4.000 Euro an das Frauenhaus Schweinfurt überreichen. Dieses Ergebnis unterstreicht eindrucksvoll die starke Gemeinschaft und das Engagement innerhalb der Gemeinde.

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Dank an Helfer und Unterstützer

Ein Erfolg dieser Größenordnung ist nur durch ein eingespieltes Team möglich. Der Veranstalter richtet daher ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten:

  • Besucher: Deren Teilnahme und Großzügigkeit bildeten das Fundament für die Spende.

  • Ehrenamtliche: Die vielen freiwilligen Helfer sorgten mit ihrem Einsatz – oft unbemerkt im Hintergrund – für einen reibungslosen Ablauf.

  • Sponsoren: Ein besonderer Dank gilt den regionalen Unterstützern sowie den Spendern der Preise für die Tombola.

Einmal mehr wurde in Waigolshausen deutlich: Wenn viele Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen, wird aus einem fröhlichen Fest eine wertvolle Unterstützung für Menschen in Notlagen.

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